Sampdoria, Torregrossa: «Bastistuta, Vialli e Mancini sono d’ispirazione»

Ernesto Torregrossa è l’uomo del momento in casa Sampdoria: ecco le parole dell’attaccante che parla del suo esordio con gol

Ernesto Torregrossa ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

ESORDIO – «La cosa più bella che potessi immaginare. Ma, gol a parte, sono felice per il modo in cui qui mi hanno accolto. L’energia che si respira qui è speciale».

CARRIERA – «Ho fatto quattro anni di C, cinque e mezzo di B e uno di A nella stagione passata. Vedo la Sampdoria come un traguardo, ma pure come un nuovo inizio. Non voglio adagiarmi su questo. Ringrazierò sempre il Brescia, che mi rimarrà nel cuore. Lì sono migliorato tanto, ma questo è lo step più importante della mia carriera, e sono contento che sia stata la Sampdoria a permettermi di farlo».

BATISTUTA – «Io ho sempre avuto una sua foto ai miei compleanni da bambino. Prima della partita con l’Udinese, però, sabato scorso, sono andato a vedere su Youtube le gesta dei gemelli del gol, Vialli e Mancini. Mi ispira rivedere certi filmati prima di andare in campo».

