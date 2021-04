Sampdoria, Torregrossa scalpita: dopo l’infortunio è pronto al rientro

Ernesto Torregrossa è pronto a tornare in campo e a dare il suo apporto alla Sampdoria per lo sprint finale in campionato

Un gol e poi più nulla. Ernesto Torregrossa è finito fuori dai radar della Sampdoria, la punta ex Brescia dopo l’inizio sprint nella sfida casalinga all’Udinese ha patito un lungo infortunio e la convocazione contro il Torino è stata sfortunatamente solo un’illusione.

L’attaccante è ritornato ad occupare l’infermeria ed ora scalpita per rientrare e sfruttare almeno un paio delle ultime giornate di campionato. Il calciatore classe 1992 ha collezionato solo 5 presenze e vuole aumentare il suo bottino per lanciare un messaggio a Claudio Ranieri in vista della prossima stagione.