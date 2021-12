Sampdoria, tre positivi al Covid: anche un giocatore contagiato

Sampdoria, tre positivi al Covid: c’è anche un calciatore blucerchiato tra i contagiati. Il comunicato ufficiale del club

Guai Covid anche per la Sampdoria dove sono risultati tre positivi tra cui anche un calciatore: il comunicato ufficiale.

COMUNICATI – «Esentati da questa tornata di accertamenti due membri dello staff e un calciatore, già risultati positivi al COVID-19 in seguito a controlli effettuati durante la vacanze natalizie e rimasti pertanto in isolamento, come da normative vigenti, presso le proprie abitazioni».