Sampdoria, Volpi: «Nei derby ci vuole la testa giusta. Blucerchiati in crescita»

Sergio Volpi, ex centrocampista della Sampdoria, ai microfoni di Quelli che la Samp ha parlato in vista del derby contro il Genoa in programma mercoledì prossimo.

SAMPDORIA – «La vedo bene. Un mese fa pensavo potesse essere la sorpresa del campionato e continua ad avere l’organico per fare bene».

DERBY – «Bisogna avere la testa giusta. Nel derby tutto si azzera e diventa difficile. Chi mette in campo la testa giusta e le cose preparate in settimana vince. Bisogna scendere in campo con la grinta giusta».

DERBY IN GRADINATA – «Sicuramente sarei venuto a vedere questo derby in gradinata. Ero già d’accordo con amici. L’emozione del derby è molto forte. Prima sul rettangolo verde dove vedi la gente intorno a te che ti da una carica eccezionale. Poi quando vai in mezzo a loro ti rendi conto della passione e dell’amore per la squadra».