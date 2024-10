San Siro, parla Scaroni: «E’ uno stadio vecchio. Ecco cosa farei con il nuovo stadio»

San Siro, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è convinto che l’attuale impianto vada abbattuto: le dichiarazioni

Intervenuto al Festival di Trento, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dichiarato questo su San Siro: tra ristrutturazione e voglia di dare alla Serie A un nuovo stadio.

PAROLE – «Io sono presidente del Milan da più di sei anni e quando sono entrato fatturavamo meno di 180 milioni di euro, ora se ne fatturano più di 450. Il punto di vista economico è importante, ma è solo una parte del successo. Se poi non vinciamo le partite non andiamo da nessuna parte. Sono due temi che dipendo uno dell’altro. Il tema della sostenibilità economica è molto importante. Fino a qualche tempo fa c’erano presidenti come Berlusconi e Moratti che a fine stagione mettevano milioni nel club per sistemare le cose. Ora la situazione è diverse e la sostenibilità è fondamentale. Anni fa sono stato uno dei primi a dire che San Siro è vecchio e ho proposto di abbatterlo per costruirne uno nuovo. Mi guardarono male perchè volevo buttare giù la Scala del Calcio. Hanno buttato giù Wembley a Londra. I club hanno bisogno di stadi moderni, noi siamo indietro di molti anni rispetto all’estero. L’ipotesi che stiamo valutando è la prima, cioè costruire un nuovo stadio al fianco di San Siro. Anche stamattina ho sentito il sindaco di Milano. Poi noi come Milan teniamo viva anche l’ipotesi San Donato, per questo progetto abbiamo già speso 40 milioni di euro».