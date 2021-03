Sanabria: «Spero di segnare gol pesanti per il Torino. Su Nicola…»

Antonio Sanabria ha parlato a Torino Channel, presentandosi ufficialmente come nuovo giocatore granata. Le sue parole

MESE DIFFICILE – «La parola giusta sarebbe “difficile”. Avevo tanta voglia di iniziare e conoscere i miei compagni, ma ho avuto il Covid e sono stato in hotel per tanti giorni. E’ stato difficile, lo hanno preso anche mia moglie e mia figlia. E’ stato complicato».

CONDIZIONE FISICA – «Devo andare piano, non sono al 100%. Fisicamente mi trovo meglio ad ogni allenamento, spero di arrivare presto al meglio per aiutare la squadra».

BELOTTI CON IL COVID – «Peccato per questo virus, stiamo vivendo una situazione difficile. Non saprei cosa consigliare al Gallo, i primi giorni sono difficili perché stare chiusi in casa è complicati. Siamo contenti per questa notizia, è un giocatore importante per tutti».

NICOLA – «Rapporto? Bellissimo, l’ho avuto al Genoa. E’ un mister che mi ha dato fiducia perché non giocavo da quasi un anno, arrivato a Genova mi ha dato. Prima o dopo Nicola? Sì, l’ho sempre detto. Viviamo di fiducia, sono contenti di aver trovato una persona come lui. E anche nel suo staff ci sono persone meravigliose».

GOL – «Certo, noi attaccanti viviamo per quello. A volte si lavora e non si segna, io ho avuto la fortuna di fare il primo gol dopo pochi minuti dall’esordio. E spero di farne altri per aiutare il Toro».

GOL AL CROTONE – «E’ più istinto, ciò che ti viene nel momento. Mi ha passato la palla Ansaldi, ho visto lo spazio e ho calciato. Preferisco una rete non bellissima ma pesante».