Torino, Cairo annuncia il (quasi) addio di Sanabria: le parole del patron e la situazione per la punta

Urbano Cairo ha praticamente annunciato l’addio di Tonny Sanabria, ecco le parole del presidente del Torino e cosa filtra sulla situazione per l’attaccante

(Lorenzo Bosca – Inviato ad Alessandria). Antonio ‘Tonny’ Sanabria lascerà il Torino. La notizia già ventilava da tempo, ora – a scapito di qualsivoglia dubbio – è arrivata quella che a tutti gli effetti potremmo considerare la (quasi) ufficialità. Con quali cifre, modalità e – soprattutto – per quale squadra, restano ancora da scoprire. Eppure le parole rilasciate dallo stesso patron granata Urbano Cairo questo pomeriggio non lasciano spazio a troppe interpretazioni.

L’editore è intervenuto in occasione della seconda giornata della quarta edizione del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo ad Alessandria. Al termine dell’incontro tra il Milan e gli omologhi dell’Inter, prima della finale tra Torino e Atalanta, lo stesso Cairo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportItalia.

Tanti i temi affrontati più o meno tangenzialmente dal nativo di Masio. Primo su tutti la situazione per quanto concerne il reparto offensivo consegnato nelle mani del mister dei piemontesi Marco Baroni. «Direi che con Baroni abbiamo trovato sintonia, con lui e con Vagnati c’è una bella comunione d’intenti. Abbiamo cercato di aggiustare l’attacco per avere più soluzioni offensive e più calciatori in grado di fare gol» l’esordio.

Poi, dall’universale al particolare: «Abbiamo Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams. Oltre a loro c’è Njie, ci sarebbe anche Sanabria anche se penso lo cederemo, ma con noi aveva fatto cose eccellenti, un anno dove fece 12 gol…Comunque l’attacco ha un potenziale altissimo, ci sono sei potenziali titolari per quattro ruoli. Tutti e sei molto forti. Poi parlerà il campo». Ecco dunque servito un biglietto di sola andata per il paraguaiano. Ricordiamo che qualche settimana or sono la Cremonese aveva palesato interesse per il classe ‘96, così come delle non ancora precisate squadre dalla Spagna. Classici flirt di calciomercato insomma, per il momento nulla di sufficientemente concreto per poter etichettare la trattativa come effettivamente ‘imbastita’. Che Sanabria lascerà il Torino è ormai cosa certa però, parola di Urbano Cairo.