Sanchez come Ibrahimovic: danneggiata la sua statua in Cile

Sanchez come Ibrahimovic: danneggiata la statua del giocatore dell’Inter in Cile. Il tutto avvenuto nella località di Tacopilla

Alexis Sanchez come Zlatan Ibrahimovic. Nessun legame al campo e al calcio giocato, solo in comune una constatazione non positiva. Anche la statua del cileno, affissa in patria, è stata danneggiata dai vandali.

Il tutto nella località di Tacopilla, sua città natale. Così come la statua dello svedese, ora al Milan, è stata definitivamente compromessa a Malmo, anche il giocatore dell’Inter deve adesso far fronte a questo spiacevole episodio.