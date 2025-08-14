Sancho Juve, dettata al condizione per il colpo: passa tutto dal futuro di quel bianconero

Sancho Juve, dettata al condizione per il colpo in entrata del club bianconero, passa tutto dal futuro di un giocatore già nella rosa di Igor Tudor, di cosa si tratta

Il legame tra Jadon Sancho e la Juventus continua a resistere nonostante le difficoltà di mercato, ma un possibile trasferimento sembra essere ostacolato da alcuni fattori. Il futuro dell’attaccante inglese, che avrebbe preferito approdare a Torino, dipende da una serie di condizioni che coinvolgono altre operazioni in uscita. Al momento, l’operazione è in stallo, con la Juve che dovrà prima effettuare una cessione importante. Come scrive l’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

A fine giugno, la Juventus ha trovato un accordo di massima con Sancho, il quale ha dichiarato di voler trasferirsi a Torino come sua priorità assoluta, aspettando pazientemente che si concretizzasse la trattativa. Tuttavia, i ritardi dei bianconeri hanno dato spazio ad altri club, tra cui il Borussia Dortmund, pronto a sfruttare l’occasione per riportare il talento inglese a casa, una prospettiva che rappresenterebbe un ritorno molto apprezzato per lui.

Il destino di Sancho dipende ora dalla partenza di Nico Gonzalez, l’esterno argentino della Juve, che è considerato l’esubero ideale per finanziare l’acquisto dell’attaccante. La cessione di Gonzalez è fondamentale per permettere al club di disporre della liquidità necessaria, e su di lui ci sono gli interessamenti di Atlético Madrid e Atalanta, anche se nessuna trattativa si è ancora concretizzata.

La dirigenza bianconera ha un piano chiaro: appena si concretizzerà la vendita di Gonzalez per circa 25-30 milioni di euro, quei fondi saranno prontamente reinvestiti nell’acquisto di Sancho. La situazione però si fa critica, con la Juve che sta correndo contro il tempo per non vedersi soffiare un obiettivo su cui ha lavorato a lungo, considerato da Igor Tudor come l’elemento ideale per rinforzare il reparto offensivo.