Sancho Juventus, c’è la svolta! Il calciatore inglese si espone: ha comunicato la sua scelta al Manchester United! Le ultime

Sancho Juventus, ecco la svolta! Il giocatore inglese si espone: ha comunicato la sua scelta al Manchester United! Le ultimissime

La Juventus si avvicina a un’importante operazione di mercato: Jadon Sancho, ala inglese classe 2000, è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Il talento originario di Londra, attualmente di proprietà del Manchester United, ha espresso la volontà di lasciare il club inglese per intraprendere una nuova avventura professionale. Sancho è deciso a rilanciarsi in una squadra che possa garantirgli continuità e ambizioni.

Il profilo del giocatore

Jadon Sancho è noto per la sua grande velocità, il dribbling raffinato e la capacità di creare occasioni da gol dal nulla. Dopo aver brillato al Borussia Dortmund, il suo trasferimento al Manchester United nel 2021 non ha rispettato le aspettative iniziali. Tuttavia, a soli 25 anni, Sancho ha ancora margini di crescita e la Juventus sembra intenzionata a scommettere su di lui per rinforzare il reparto offensivo, spesso al centro di discussioni per la poca incisività.

Trattativa in corso tra Juventus e Manchester United

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è in corso una trattativa tra le due società. L’operazione si aggira intorno a una cifra ritenuta congrua dal club inglese, ma il vero nodo da sciogliere resta l’ingaggio del calciatore: Sancho chiede circa 8 milioni di euro netti a stagione, mentre l’offerta della Juventus si ferma attualmente a 6 milioni. La forte volontà del giocatore di trasferirsi a Torino potrebbe però favorire un’intesa finale.

Possibili cessioni per finanziare l’affare

Per chiudere il trasferimento, la Juventus starebbe valutando alcune uscite dal proprio organico. La cessione di determinati giocatori potrebbe alleggerire il monte ingaggi e liberare risorse economiche per completare l’operazione Sancho. Le prossime settimane di mercato saranno decisive per comprendere se le parti riusciranno a trovare un accordo definitivo e un via libera nella trattativa.