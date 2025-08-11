Sancho Juventus, ostacoli sul cammino per il trasferimento in Serie A: valutazione alta e concorrenza italiana

Sancho Juventus, tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per portare l’inglese in bianconero: le ultime novità

La trattativa per portare Jadon Sancho alla Juventus resta in una fase di stallo. Come riportato da Nicolò Schira, il Manchester United ha fissato il prezzo dell’esterno offensivo inglese tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per dare il via libera alla cessione. Nel frattempo, anche la Roma si è inserita nella corsa, avendo chiesto informazioni sulla situazione del classe 2000, aumentando così la concorrenza per la società torinese.

Il club bianconero, già lo scorso luglio, aveva raggiunto un’intesa di massima con il calciatore per un contratto valido fino al 2029, con uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione. Un accordo che testimonia la disponibilità di Sancho a trasferirsi a Torino e indossare la maglia della Vecchia Signora. Tuttavia, la strategia della dirigenza guidata da Damien Comolli resta chiara: senza la cessione di Nico Gonzalez, non ci sarà margine per affondare il colpo.

La situazione legata all’argentino è determinante. Arrivato dalla Fiorentina nell’estate 2024, Gonzalez non ha pienamente convinto e la Juventus è pronta a valutare offerte concrete per il suo cartellino. La sua eventuale partenza libererebbe sia risorse economiche che spazio nella rosa, consentendo così di provare a chiudere l’operazione con i Red Devils.

Dal punto di vista tecnico, l’arrivo di Sancho rappresenterebbe un upgrade notevole per il reparto offensivo di Igor Tudor. L’ex talento del Borussia Dortmund può giocare su entrambe le corsie, unendo velocità, abilità nel dribbling e visione di gioco. Qualità che si integrerebbero perfettamente nel sistema offensivo bianconero, aumentando imprevedibilità e profondità.

Con il mercato ancora aperto e più club in pressing, i prossimi sviluppi sono legati a doppio filo alle uscite. Se la Juventus riuscirà a piazzare Gonzalez, allora le possibilità di vedere Sancho all’Allianz Stadium cresceranno in modo significativo. In caso contrario, l’operazione rischia di rimanere soltanto un’idea suggestiva, con la concorrenza pronta ad approfittarne.