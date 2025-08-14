Sancho Roma: i giallorossi hanno presentato l’offerta al Manchester United per l’attaccante inglese: i dettagli

Sancho Roma, ora si può fare? Le ultime sulla trattativa con i giallorossi per il centravanti ex Borussia Dortmund

Un colpo di scena potrebbe cambiare il mercato estivo della Serie A: la Roma ha presentato un’offerta ufficiale al Manchester United per l’acquisto di Jadon Sancho, obiettivo storico della Juve. La mossa giallorossa sorprende molti, considerando che da mesi la Vecchia Signora era in pole position per il talentuoso esterno inglese.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, la proposta capitolina prevede un trasferimento a titolo definitivo per circa 20 milioni di sterline, equivalenti a circa 23-24 milioni di euro. In alternativa, la Roma si è detta disponibile a un prestito con clausola di riscatto, una soluzione flessibile che potrebbe venire incontro alle esigenze di entrambe le società.

Il futuro di Sancho resta dunque in bilico. Il giocatore, classe 2000, ha aperto al trasferimento nella Capitale, segnando un possibile passo decisivo verso un addio al Manchester United. «Sono molto interessato a questa opportunità e credo che possa essere un buon passo per la mia carriera», avrebbe dichiarato il giocatore secondo alcune fonti, sottolineando la volontà di valutare attentamente la proposta romana.

La Juve, che aveva da tempo un accordo di massima con Sancho, si trova ora davanti a un rischio concreto. Le difficoltà legate alle cessioni che bloccano il mercato bianconero hanno permesso alla Roma di inserirsi con decisione, rischiando di “soffiare” uno degli obiettivi principali della campagna estiva. Il club di Gasperini ha lavorato con rapidità, sfruttando l’opportunità offerta dallo stallo in casa Juventus.

Oltre a Sancho, la Roma sta valutando alternative come Leon Bailey dell’Aston Villa, ma il talento inglese resta la priorità assoluta. La decisione finale spetta al Manchester United e allo stesso giocatore, che ha escluso altre destinazioni come la Turchia in questa fase della sua carriera.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la mossa rappresenterebbe un importante rinforzo per i giallorossi, dando a Gasperini un’arma offensiva di altissimo livello e potenzialmente rivoluzionando la corsa allo Scudetto. «Ovunque andrò, voglio dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi», ha concluso implicitamente il giocatore, confermando l’apertura al trasferimento nella Capitale.