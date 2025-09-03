Sancho, rivelato un colpo di scena! Sentite cosa ha appena detto Fabrizio Romano - Calcio News 24

Sancho, nessun commento da Boehly: la verità sul caso svelata da Fabrizio Romano

Nelle ultime ore, il nome di Jadon Sancho è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione, non tanto per le sue prestazioni in campo quanto per una presunta dichiarazione che avrebbe coinvolto il proprietario del Chelsea, Todd Boehly. Secondo alcune fonti italiane, il magnate americano avrebbe rilasciato delle affermazioni riguardanti proprio Sancho e la sua tormentata estate di mercato. Ma la realtà è un’altra: si tratta di una bufala smentita con fermezza.

A chiarire la situazione ci ha pensato Fabrizio Romano, tra i giornalisti di mercato più autorevoli a livello internazionale. Attraverso i suoi canali ufficiali, Romano ha categoricamente negato che Todd Boehly abbia mai parlato di Sancho o rilasciato interviste ai media italiani. Nessuna dichiarazione, nessun virgolettato: solo disinformazione, probabilmente nata dal clamore che ancora circonda il futuro del calciatore inglese.

La smentita ufficiale: Boehly non ha mai citato Sancho

“Fake news”, ha fatto intendere Romano, che ha bollato le presunte parole attribuite a Boehly come completamente inventate. La notizia, circolata rapidamente soprattutto in Italia, è stata così smentita alla radice. Il patron del Chelsea non ha espresso alcun giudizio sul trasferimento di Sancho né ha voluto commentare i movimenti di mercato che lo riguardano.

Sancho e il mercato: una telenovela chiusa all’ultimo respiro

Il nome di Sancho è stato uno dei più chiacchierati della sessione estiva di calciomercato. Dopo una stagione complicata al Manchester United, l’ala classe 2000 era finita nel mirino di diversi club, tra cui Juventus e Roma. Le trattative, però, si sono rivelate complesse, tra richieste economiche elevate e dubbi legati alla condizione fisica del giocatore.

Alla fine, in una mossa a sorpresa, Sancho ha accettato il trasferimento in prestito all’Aston Villa, beffando così le squadre italiane che avevano sperato fino all’ultimo di accoglierlo. Un colpo di scena che ha chiuso una delle telenovele di mercato più seguite dell’estate.

Grazie all’intervento di Fabrizio Romano, ora c’è chiarezza anche sulle voci di contorno. Il futuro di Sancho è ancora in Premier League, e ogni speculazione sulle parole di Boehly può essere archiviata come semplice invenzione.