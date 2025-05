Sané, l’Arsenal fa sul serio. Il tedesco via a zero potrebbe tornare in Premier, con i Gunners che insediano il rinnovo

Secondo quanto rivelato da Sky DE, l’Arsenal ha riacceso il proprio interesse per Leroy Sané del Bayern Monaco, e sta lanciando una sfida al club tedesco che sta tentando di estendere il contratto dell’esterno.

Come rivelato da Max Eberl, ds del Bayern, l’offerta di rinnovo per l’attaccante è stata fatta, e secondo Bild si aggirerebbe intorno ai 10 mln fissi più 5.5 di bonus fino al 2028, e sta al giocatore scegliere il suo futuro che attualmente sembra poter essere rimanere in Germania.

Nonostante la volontà espressa da Sané, la decisa offensiva dell’Arsenal, unita all’interesse di altri club di Premier League, complica la situazione per il suo rinnovo e il giocatore potrebbe partire a zero in estate.