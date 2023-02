Sanremo 2023, con Mengoni è il terzo successo di fila... per la Roma!

Sanremo 2023, la vittoria di Marco Mengoni porta per la terza volta di fila un tifoso romanista a trionfare all’Ariston

Come prevedibile è stato Marco Mengoni a vincere l’edizione numero 73 del Festival di Sanremo, arrivando davanti a Lazza e Mr.Rain sul podio. E riportando così la Roma in cima all’Ariston.

Mengoni, in un’intervista di qualche tempo fa, dichiarò infatti di seguire il calcio e di fare il tifo per la Magica, spinto anche dalla grande passione della famiglia, tutta a tinte giallorosse. Dopo Damiano dei Maneskin e Blanco, è un altro lupacchiotto a trionfare, arrivando davanti al rossonero Lazza. E chissà che non lo rivedremo presto all’Olimpico a festeggiare questo successo.