Sanremo 2023, grande paura al teatro Ariston dove si svolge il festival: trovato un sospetto pacco bomba

Grande paura a pochi passi dal teatro Ariston di Sanremo, lì dove si sta svolgendo il festival della canzone italiana. Sospetto pacco bomba ritrovato (scatola contenente polvere da sparo, proiettili e una miccia o innesco).

Pacco trovato al di fuori della zona rossa presidiata dalle forze dell’ordine. Segnalato l’allarme sono immediatamente accorsi gli artificieri, ma sembrerebbe che non fosse realmente pericoloso in quanto mancante di un pezzo per farlo esplodere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.