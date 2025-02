Sanremo, Carlo Conti sulla testimonianza di Bove: «E' stata una bella testimonianza. Mi ha colpito il suo pensiero. Sulla Fiorentina penso questo...»

Il conduttore di Sanremo e noto tifoso viola Carlo Conti ha parlato della testimonianza di Edoardo Bove in occasione dell’ultima serata del festival

Il presentatore dell’ultimo Festival di Sanremo Carlo Conti, nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e tra i vari argomenti affrontati ha parlato della sua grande passione per la Fiorentina e del momento condiviso insieme ad Edoardo Bove sul palco dell’Ariston. A seguire le sue parole.

CONDUZIONE DEL FESTIVAL – L’ho fatto in serenità questo Sanremo, quindi fa capire che serve avere un po’ di distacco per fare bene. Ho diverse cose belle che mi porterò sempre, il ricordo di Fabrizio Frizzi e il messaggio del Santo Padre. Ma anche fare la spalla a Roberto Benigni per un toscano come me…».

MOMENTO CON BOVE – «Doveva essere un racconto, una testimonianza di un ragazzo che a 22 anni vede interrompersi i suoi sogni. E’ stata una bella testimonianza. Mi ha colpito il suo pensiero, che va a quelli che non hanno avuto soccorsi immediati e non ce l’hanno fatta. Ha capito che la sua fortuna è stata la prontezza d’intervento. Ha fatto capire che è un momento difficile ma che sta cercando di vivere con grande forza e la speranza di tornare in campo» .

PASSIONE VIOLA – «Non ho visto la partita perché ero ancora in conferenza stampa. Ed è stato un bene (ride, ndr). Col Como è stato il contrario della partita con l’Inter. Anche i nuovi devono adattarsi. Mi pare di aver capito che anche all’inizio Palladino ci ha messo un po’ per trovare la quadra del materiale che ha a disposizione e credo che anche ora debba avere un po’ di tempo» .