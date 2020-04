Santacroce: «Lavezzi era impressionate, faceva delle cose assurde»

Fabiano Santacroce parla di Ezequiel Lavezzi, suo compagno ai tempi del Napoli. Ecco le parole del difensore

Fabiano Santacroce ha trascorso anni bellissimi a Napoli. Nell’intervista ai nostri microfoni, Santacroce ha parlato del Pocho Lavezzi, vera icona di quella squadra partenopea.

SANTACROCE – «Zalayeta sicuramente era di un altro livello e si è espresso poco rispetto a quello che poteva dare. Lui era veramente mostruoso in tutto, poi il Pocho poi era pazzesco, impressionante. Lui aveva una rapidità che faceva impressione, era bravo anche nella copertura della palla. Anche nelle conclusioni era bravo, poi molte volte in partita arrivava davanti alla porta che era morto perché correva tantissimo. In allenamento faceva delle cose assurde. Lui era molto speciale, perché correva e aiutava tanto… potevi anche lanciare la palla a caso e lui ci arrivava lo stesso».