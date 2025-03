Santiago Castro shock: «Ora basta! Essere paragonato a quel giocatore non mi piace. Bologna? Lavoro per la squadra»

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a SportWeek

LE PAROLE – Quante volte mi sono sentito paragonare a Lautaro? Molte. Se mi piace? Prima mi piaceva perché è un idolo per me. Poi però penso di essere me stesso, non Lautaro o come mi sono sentito dire, Tevez. Sono Santiago e voglio essere Santiago sempre. Che gioca al 100% ogni partita, che può giocare male, ma che è pronto a dare tutto per la squadra. Fare gol è il 100% per me. Mi sono sempre ispirato a giocatori come Tevez, Aguero, Lautaro: lavorano per la squadra, ma poi bastava un pallone vicino all’area per calciare e fare gol, fare gol sempre