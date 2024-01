Ecco chi è il nuovo giovane attaccante argentino del Bologna Santiago Castro: un profilo assai promettente per il ruolo di vice Zirkzee

Giovane predestinato. Basta questo per descrivere quello che sarà (a meno di colpi di scena clamorosi) il nuovo attaccante del Bologna. Stiamo parlando ovviamente di Santiago Castro: attaccante classe 2004 proveniente dal Velez e dotato di una tecnica assolutamente impressionate, con l’obiettivo di compensare il ruolo di vice Zirkzee (ricercato sul mercato anche dal Milan).

Talento talmente evidente che per il talento nato a San Martin, lo ha portato ad esordire in prima squadra all’età di 16 anni: per poi rimanere in pianta stabile disputando dal 2021 61 presenze segnando 8 goal. Tecnicamente è dotato di una buona dinamicità oltre che ad una struttura fisica importante nonostante a primo impatto possa sembrare il contrario: unito anche alla capacità di saper saltare l’uomo.

Giovanni Sartori ci ha messo ancora una volta lo zampino, e il dono dello scouting per il Bologna è come il ragù sui tortellini: non si può fare a meno. Non resta che attendere prima l’ufficialità, poi il campo.