Durante la conferenza stampa in vista dell’impegno con l’Italia, il ct del Portogallo, Santos, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo

Il Portogallo, sabato sera, sfiderà a San Siro l’Italia nell’ultimo match di Nations League. Il ct lusitano, Fernando Santos, dovrà nuovamente far fronte all’assenza di Cristiano Ronaldo, di cui ha parlato in conferenza stampa. «È il migliore del mondo – ha dichiarato Santos – è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d’Oro. A marzo, quando ci saranno le qualificazioni a Euro 2020, vedremo se convocarlo». Santos si è poi concentrato sull’Italia: «Ha avuto un’evoluzione costante. Non è la squadra contro cui abbiamo vinto a Lisbona, ha cambiato il suo modo di giocare: hanno molto possesso di palla, cercano di giocare più in verticale, è un gioco simile al nostro».