Sarri, addio al veleno con la Juve: «Questa squadra è inallenabile»

Sarri Juve, addio avvelenato: «Mandatemi via, ma è una squadra inallenabile». Questo il messaggio del tecnico per Andrea Agnelli

A un mese dalla separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus, il Corriere di Torino svela qualche retroscena ingombrante. Andrea Agnelli avrebbe provato ad approcciare con l’ormai ex tecnico bianconero un tentativo di risoluzione del contratto. Muro di Sarri: finché non avrà un nuovo incarico rimarrà a libro paga e la Juve dovrà pagare 6 milioni lungo tutta questa stagione. Poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo.

Ma non è finita qui: «Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile», sarebbero state le ultime parole pronunciare da Sarri alla dirigenza Juve prima del licenziamento.