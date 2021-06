Sarri costruisce la nuova Lazio: le richieste del tecnico sugli esterni

Sarri verrà ufficializzato oggi come nuovo allenatore della Lazio: nella sua lista per gli esterni spunta il nome di Lykogiannis

La Lazio ufficializzerà oggi Sarri come nuovo allenatore del club. Il tecnico è in cerca di due esterni per costruire la sua nuova squadra.

Nella lista – come sottolineato da La Gazzetta dello Sport – spuntano i nomi di Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto col Napoli, oltre a quello di Lykogiannis del Cagliari.