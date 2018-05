Non basta l’episodio di Sarri, perché anche De Laurentiis attacca la giornalista Titti Improta: «Ha paura del calcio e degli uomini» – VIDEO

Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro, aveva riservato un duro attacco alla giornalista Titti Improta. Rea di aver fatto la domanda sbagliata al tecnico azzurro. Che le rispose duramente per le rime: «Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc…». Stavolta, in mixed zone, non è stato molto tenero nemmeno il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che mentre stava per lasciare il San Paolo dopo Napoli-Crotone le ha indirizzato una frase tagliente: «Lei ha paura del calcio e degli uomini». Riferimento pepato, che certamente farà molto discutere, soprattutto perché arriva pochi mesi dopo la gaffe sessista di Sarri.

Ma l’episodio, nei dettagli, si è svolto così. Con la giornalista che ha chiesto a De Laurentiis: «Ci vedremo prima di Dimaro per conferenze, interviste o eventi?». E il presidente a risposto: «No, ci vedremo in ritiro». E subito dopo la stilettata alla giornalista, che a quel punto non ha più saputo come replicare a DeLa.