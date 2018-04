La Fiorentina batte il Napoli in casa e Maurizio Sarri sembra vicino a salutare del tutto lo Scudetto: il tecnico è deluso dalla prova dei suoi

Maurizio Sarri non può essere contento. Il Napoli, una settimana dopo la festa per la vittoria sulla Juventus, ha perso malissimo a Firenze contro la Fiorentina per via di una tripletta di Giovanni Simeone. Lo Scudetto si fa più lontano perché a tre giornate dal termine la Juve è a più quattro. Oggi gli azzurri sono rimasti in dieci dopo pochi minuti e hanno subito ben ventotto tiri verso la propria porta, record negativo in questa stagione. Ha influito Inter-Juventus di ieri? Probabilmente, ma Maurizio Sarri non è di questa idea.

«Ci siamo persi di fronte alla difficoltà della partita. La Fiorentina ha giocato benissimo, noi ci siamo persi per eccesso. Oggi abbiamo fatto una brutta prova. Su una singola partita possono incidere tantissimi aspetti, non so quanto ha influito Inter-Juventus di ieri. Se fossimo rimasti in undici sarebbe stato meglio, non avremmo perso i riferimento. Ma andava visto anche se avremmo reagito al doppio svantaggio» è quanto ha detto Maurizio Sarri alla fine della partita del suo Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Per gli azzurri adesso c’è la gara casalinga col Torino per rifarsi.