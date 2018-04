La famiglia Simeone ha il vizio di decidere gli Scudetti: Diego Pablo lo fece nel 2000 e nel 2002, Giovanni lo ha fatto oggi in Fiorentina-Napoli

Se c’è di mezzo uno Scudetto, non fate scendere in campo la famiglia Simeone. Il Napoli lo ha capito solamente oggi, ma la Lazio, l’Inter e la Juventus lo sapevano già da tempo. Già nel 2000 e nel 2002 Diego Pablo ha giocato due belli scherzetti decisivi per il titolo, oggi ci ha pensato il figlio Giovanni con la maglia della Fiorentina. Partiamo proprio dal Cholito, che ha segnato una tripletta importantissima per le ambizioni europee della Viola (e per sé, dato che ha superato il record di gol in una stagione) e ha schiantato quelle del Napoli. Gli azzurri volevano lo Scudetto ma Simeone jr. li ha rispediti a meno quattro dalla Juve.

Qualcuno ieri sera a San Siro ha notato uno striscione nerazzurro: “Sarà il vostro 5 maggio“. In realtà è andata diversamente e Inter-Juventus rischia di essere la gara decisiva per lo Scudetto bianconero. Il 5 maggio 2002 fu il giorno del clamoroso sorpasso all’ultima giornata della Juve sull’Inter, che perse a Roma con la Lazio e subì gol proprio da Diego Pablo Simeone. Lo stesso Cholo due anni prima, il 1 aprile 2000, marcò di testa al Delle Alpi in Juventus-Lazio e decise la sfida Scudetto. Fu una rete decisiva ai fini della rimonta finale della Lazio. Non si può dire che i Simeone non stiano scrivendo la storia recente del calcio italiano.