Dopo Fiorentina-Napoli ci si aspettavano mille alibi da parte di Maurizio Sarri, invece il tecnico azzurro ha parlato da grande: per una volta, ha vinto l’autocritica

Fiorentina-Napoli è, con molta probabilità, la gara che ha tolto del tutto lo Scudetto al club campano. Il tre a zero netto dei viola ha rispedito il Napoli a meno quattro dalla Juventus capolista a tre giornate dalla fine. Mentre tutta Italia dava a Orsato la colpa del ko degli azzurri, Maurizio Sarri ha voluto lanciare un messaggio diverso, da grande allenatore. Stuzzicato spesso su Inter-Juventus, ha deciso di glissare sull’argomento, anzi, è stato piuttosto laconico: «Non so quanto abbia influito sulla nostra prestazione di oggi». In un momento in cui avrebbe avuto mille alibi per parlare della sconfitta dei suoi, Sarri ha deciso di fare autocritica e ha dichiarato di aver visto un brutto Napoli. Ha ammesso l’errore di aver pensato troppo a altri temi, e quindi non alla partita in sé, e si è detto deluso. Il Napoli si è perso dopo il primo gol di Simeone e il tecnico toscano lo ha fatto presente.

L’unica vittoria di Maurizio Sarri

In definitiva, Sarri ha parlato con franchezza e ha fatto un’analisi lucida e perfetta per il ko del suo Napoli. In pochi, tra i suoi colleghi, hanno mai parlato così di una sconfitta. Spesso si tira fuori il nome dell’ex Empoli per alcuni comportamenti, invero riprovevoli, tenuti in conferenza stampa: le battute sugli omosessuali, le frasi sessiste, qualche alibi di troppo. Ieri al Franchi, dopo aver perso lo Scudetto quasi definitivamente, Sarri si è lasciato andare e ha fatto la conferenza perfetta, senza rifugiarsi in frasi fatte o scuse inutili. Per una volta, forse per la prima volta in questa stagione, Sarri ha parlato da grande allenatore consumato. Potrebbe essere un cambio di mentalità importante per gli anni che verranno, sempre ammesso che li trascorra sulla panchina del Napoli. Non avrà vinto in campionato, ma dopo Fiorentina-Napoli Sarri ha vinto facendo autocritica.