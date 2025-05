Sarri Fiorentina, quel giornalista fornisce una grande indiscrezione che fa sognare i tifosi viola! Le ultime - Calcio News 24

Sarri Fiorentina, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione dopo le varie voci

Il futuro di Maurizio Sarri continua a tenere banco in casa Lazio, ma adesso anche la Fiorentina osserva con grande attenzione gli sviluppi della trattativa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo ufficiale di “X” (ex Twitter), l’incontro tra gli agenti dell’allenatore toscano e la dirigenza biancoceleste si è concluso senza un accordo definitivo.

Pedullà scrive: “Lazio-agenti Sarri: incontro terminato, diversi punti da chiarire, aspetti tecnici e non solo economici. Garanzie da dare e distanze da colmare.”

Un aggiornamento che apre nuovi scenari, soprattutto per la Fiorentina, ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio ufficiale di Vincenzo Italiano. Il club viola, che sta valutando con attenzione diversi profili, avrebbe messo Sarri tra i nomi graditi alla dirigenza. E se l’intesa tra l’ex tecnico di Napoli e Juventus e la Lazio dovesse realmente saltare, la Fiorentina potrebbe approfittarne per inserirsi.

I motivi della distanza tra Sarri e Lotito sembrano essere legati non soltanto all’aspetto economico, ma anche alla visione tecnica per la prossima stagione. Sarri vorrebbe garanzie su investimenti e rinforzi adeguati per una rosa che possa competere su più fronti, ma finora il club capitolino non ha fornito certezze in tal senso.

La Fiorentina, che si appresta ad affrontare una fase di rifondazione tecnica, potrebbe rappresentare una soluzione stimolante per Sarri, soprattutto se gli venisse affidato un progetto ambizioso, incentrato sulla valorizzazione del gioco e dei giovani talenti.

I contatti diretti tra Sarri e la Fiorentina non sono ancora stati confermati ufficialmente, ma l’instabilità del rapporto tra l’allenatore e la Lazio potrebbe spingere il club viola a farsi avanti in maniera più decisa nei prossimi giorni.

La sensazione è che tutto dipenderà dai prossimi colloqui tra Sarri e la Lazio. Se le distanze non dovessero ridursi, la Fiorentina potrebbe trovarsi davanti a un’occasione importante per il futuro della sua panchina.