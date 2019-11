Sarri: «Gol Dybala? Ho pensato “ma che c***o tiri da lì» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria in Champions sull’Atletico Madrid

Dopo la vittoria della Juve sull’Atletico Madrid che è valsa il primo posto nel girone, Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa il gol decisivo di Dybala.

«Io penso che Dybala ha fatto un gol che non può consigliargli nessuno. La prima cosa che a un allenatore viene da dire in quella situazione è “ma che cazzo tiri da lì?”. Ha fatto qualcosa di straordinario, l’applauso era dovuto. Per la prestazione, ma anche a un gesto tecnico straordinario.»