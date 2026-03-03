Sarri Lazio, il futuro è bilico: la permanenza del tecnico è a un bivio e deve decidere quale direzione prendere

Sarri Lazio, ecco il momento decisivo: il futuro del tecnico è sempre più in bilico, con una permanenza che passa da un bivio delicatissimo

La semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta non è soltanto un appuntamento da dentro o fuori: rappresenta un vero spartiacque per il futuro di Maurizio Sarri. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il tecnico si trova in un momento decisivo. Un’altra caduta fragorosa all’Olimpico potrebbe incrinare definitivamente la fiducia del presidente Claudio Lotito, rompendo l’attuale immobilismo e aprendo scenari finora rimandati.

La mentalità come ultima ancora

Sarri prova a stringersi attorno a un concetto chiave: la mentalità. Il percorso in Coppa Italia è stato tutt’altro che semplice, con la Lazio capace di eliminare entrambe le finaliste della scorsa edizione. Per il tecnico, ciò che conta è l’atteggiamento, indipendentemente dal tipo di obiettivo stagionale. Dopo la prova opaca di Torino, la speranza è ritrovare quella fame agonistica che sembra essersi smarrita.

Le mosse per riaccendere l’attacco

A Formello il lavoro si è intensificato, soprattutto sulle situazioni senza palla e sull’attacco degli spazi, nel tentativo di sbloccare un reparto offensivo in evidente difficoltà. Sarri ha provato a cambiare pelle alla squadra: inserimento immediato dei nuovi, difesa ricalibrata, rinuncia a dogmi tattici che lo hanno accompagnato per anni. Ma gli schemi, da soli, non bastano. Serve una scossa emotiva, perché l’allenatore può costruire gioco, non segnare al posto dei suoi.

Il contratto come zavorra e protezione

Sul fondo resta il tema più delicato: il contratto. Sarri è legato alla Lazio fino al 2028, con un ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus. Un accordo che da un lato tutela il tecnico, dall’altro complica qualsiasi decisione drastica da parte della società. Senza un segnale forte in Coppa Italia, però, il rapporto rischia di logorarsi fino a giugno, quando una separazione potrebbe diventare inevitabile nonostante i vincoli formali.