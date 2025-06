Sarri Lazio atto secondo: i dettagli del contratto e gli obiettivi di mercato

Maurizio Sarri pronto a tornare alla Lazio a quindici mesi dal suo esonero: i dettagli del suo contratto e gli obiettivi di mercato

Dopo quindici mesi dalle dimissioni, Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano, come riportato da la Gazzetta dello Sport ha sciolto gli ultimi dubbi accettando l’offerta presentata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, che lo ha incontrato nella sua villa in Toscana. Il contratto firmato prevede un biennale con opzione per un terzo anno in caso di qualificazione in Champions League, e un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus legati ai risultati europei. A convincerlo non è stato solo l’aspetto economico, ma soprattutto la voglia di riprendere un discorso interrotto troppo bruscamente: il feeling con l’ambiente, il rapporto rimasto solido con Lotito e Fabiani, e il desiderio di chiudere il cerchio su un’esperienza che aveva lasciato l’amaro in bocca. Sarri si era dimesso nel marzo 2024, dopo una lunga serie di risultati negativi e in mezzo a tensioni nello spogliatoio, ma senza mai rompere davvero con il club.

Il nuovo corso biancoceleste riparte da lui e dalle sue richieste: niente rivoluzioni, ma un rafforzamento mirato dell’organico. Il Comandante ha posto come condizione la tenuta dell’ossatura della squadra, anche accettando una singola cessione di rilievo se necessaria, ma senza smantellare il gruppo. Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Zaccagni e Rovella restano centrali nel progetto. Pedro, che Sarri conosce dai tempi del Chelsea, sarà ancora una figura chiave in campo e fuori. In agenda ci sono almeno quattro innesti per la formazione titolare – due terzini, un centrocampista e un attaccante – e il nome di Fazzini dell’Empoli è già tornato nei radar. Dopo una stagione conclusa fuori dall’Europa, la Lazio vuole ripartire in fretta e con ambizione. L’annuncio ufficiale del ritorno di Sarri è atteso nelle prossime ore, non appena verrà formalizzata la risoluzione con Baroni. La missione è chiara: trasformare il rimpianto in rilancio.