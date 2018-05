Il Napoli vive una situazione particolare. Sarri e De Laurentiis sono ai ferri corti e si parla addirittura di dimissioni del tecnico!

La situazione inerente a Maurizio Sarri a Napoli è di difficile comprensione. Si è parlato di rinnovo di contratto per il toscano, ma nelle ultime settimane le cose si sono complicate e i rapporti con il presidente De Laurentiis si sono fatti tesi. Il patron ha di fatto esautorato il tecnico con una serie di interviste in cui lo ha criticato più o meno indirettamente. I rapporti sono ai minimi termini, assicurano da Napoli, e secondo La Gazzetta dello Sport c’è uno scenario clamoroso all’orizzonte. Piuttosto che esporsi a ulteriori polemiche, Sarri sarebbe disposto a dimettersi e a rinunciare alle offerte del presidente del Napoli, orientato da tempo a concedergli un aumento sia dell’ingaggio sia della durata del contratto. Sarebbe una linea piuttosto dura e molto sorprendente, decisa in concerto con l’agente e legale Alessandro Pellegrini.

Tra Sarri e il Napoli si mettono Chelsea e altre

La sensazione è che Sarri non abbia intenzione di rinnovare in fretta il suo contratto con il Napoli, come chiede ADL. In molti stanno chiedendo informazioni sul mister ex Empoli, in special modo il Chelsea si è messo sulle sue tracce e vuole chiudere, magari pagando i famosi otto milioni di euro per la clausola di rescissione. Non solo Chelsea, le pretendenti sono molte: si va dal Monaco al Borussia Dortmund passando anche per il Tottenham, tutte squadre all’estero interessate a pianificare un certo tipo di calcio con l’allenatore toscano. Se non si presentasse nessuno, l’ipotesi dimissioni è da prendere in considerazioni, anche se per adesso si tratta solamente di voci di mercato. Intanto il Napoli continua a tutelarsi e a pensare ai sostituti: Marco Giampaolo e Paulo Fonseca sono i nomi più facili da raggiungere, Antonio Conte e Carlo Ancelotti quelli che scaldano di più l’ambiente.