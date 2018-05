Napoli-Torino sarà una festa, in cinquantamila andranno al San Paolo per sostenere gli uomini di Sarri nonostante tutto

Napoli-Torino potrebbe dare lo Scudetto alla Juventus, ma ormai questo al San Paolo importa poco. Lo stadio di Fuorigrotta sarà pieno di nuovo oggi, l’entusiasmo dei tifosi azzurri non si è sopito nemmeno di fronte al fallimento dell’ultimo obiettivo stagionale. Lo Scudetto è ormai utopia ma tutti i tifosi azzurri vogliono abbracciare di nuovo la squadra per far sentire il loro supporto. Nonostante qualche screzio – ma più con il presidente Aurelio De Laurentiis che con giocatori o tecnico – i tifosi del Napoli si sono sempre fatti sentire anche nelle avversità, diventando un tutt’uno con la squadra.

Così sarà anche oggi, in una giornata particolare: una sconfitta azzurra darebbe il tricolore alla Juventus, il peggior rivale dei partenopei. La sconfitta di Firenze non ha esasperato gli animi dei campani, che oggi si riverseranno in circa cinquantamila al San Paolo. Un numero incredibile, dato che in Champions League la media delle presenze è stata inferiore. A Napoli vogliono fare festa a prescindere da tutto e salutare i giocatori per un’ultima volta, anche se in realtà l’ultima di Serie A è in casa col Crotone e quella potrebbe essere ufficialmente l’ultima presenza per molti nel Napoli.