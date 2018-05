Sarri Napoli mercato, le ultimissime notizie per gli azzurri: per tenere il tecnico si puntano Gomes, Verdi e altri nomi importanti

Il Napoli sta cercando di convincere Maurizio Sarri a rimanere in azzurro. Nonostante qualche alternativa interessante, Aurelio De Laurentiis vuole il toscano e lo ha ribadito nell’incontro di ieri, in cui ha rilanciato per il rinnovo (vedi l‘esclusiva: Napoli, che fa Sarri? De Laurentiis punta al rinnovo). Sarri ancora non ha risposto, ha preso tempo e si attende il suo verdetto, che arriverà verosimilmente a campionato finito. Per strappare il sì dell’ex empolese, ADL ha promesso un gran mercato e ha qualche nome da spendere per trattenere Sarri. André Gomes, Simone Verdi, Lucas Torreira e Bartosz Bereszynski sono i tre obiettivi principali, mentre Matteo Politano, Sime Vrsaljko e Rui Patricio rimangono profili importanti anche se non in primissimo piano. Gomes è una novità delle ultime ore, anche se il portoghese era già stato nel mirino degli azzurri. Gioca (poco) nel Barcellona e Jorge Mendes potrebbe dirottarlo su Napoli, Cristiano Giuntoli è un suo grande estimatore. Ma non è finita qui.

Simone Verdi rimane in cima alla lista dei desideri, ma bisogna segnalare una folta concorrenza, con l’intervento in extremis della Juventus (leggi anche: Chiesa, Emre Can, Verdi & Co.: la Juventus fa sul serio). Oltre all’esterno del Bologna, due pupilli della Sampdoria: Torreira e Bereszynski sono rispettivamente un centrocampista e un terzino che farebbero comodo. La Samp non è di certo un discount e serviranno proposte sostanziose, per un totale di quaranta-cinquanta milioni di euro. Si arriva così anche a nomi meno altisonanti ma che comunque piacciono al Napoli e potrebbero essere spendibili per il sì di Sarri. Politano del Sassuolo rimane un obiettivo, così come per la porta il candidato principale è Rui Patricio, a maggior ragione dopo la possibile risoluzione con lo Sporting a seguito dell’aggressione dei tifosi. Attenzione anche a Vrsaljko dell’Atletico Madrid, ma è una pista fredda.