Mercato Juve, i bianconeri si danno da fare per arrivare a grandi nomi: le strategie da Chiesa a Verdi passando per Emre Can

Emre Can, Simone Verdi, Federico Chiesa, Matteo Politano e un sacco di altri nomi stanno popolando il calciomercato della Juventus. Proviamo a fare ordine, partendo proprio da Emre Can. La Juve affonda sul giocatore del Liverpool e vuole anticipare il PSG e il Bayern, ma il problema non era tanto la concorrenza quando la schiena del tedesco. Salterà i Mondiali, è a rischio per la finale di Champions League ed erano sorti dubbi, ma la Juve lo ha visitato a Francoforte pochi giorni fa e ha esultato quando è stato scongiurato l’intervento chirurgico. L’affare Can si farà, arriverà a zero e sarà un colpo importante a centrocampo.

Servirà anche qualche nome in difesa visto che Leonardo Spinazzola dovrà rimanere fuori più del dovuto e salterà la prima parte di stagione coi bianconeri (leggi anche: Infortunio Spinazzola, le ultime). Alex Sandro potrebbe essere bloccato almeno fino a gennaio, ma intento la Juve sta per chiudere per Matteo Darmian del Manchester United. L’ex granata è vicinissimo e lo sarebbe anche Santiago Arias del PSV, ma per il colombiano bisogna ancora capire se servirà un altro laterale o meno. Juan Bernat del Bayern e Lucas Digne del Barcellona sono altre due piste per la corsia sinistra.

Mercato Juve: tutti i nomi per l’attacco

Si parla di esterni di difesa, ma è giusto anche spostare l’obiettivo su quelli d’attacco perché pure qui fioccano profili importanti. Prima va sottolineato che la Vecchia Signora ha già chiuso per il baby Moreno dalle giovanili del Barcellona, del giovane si parla un gran bene. La Juve vuole dar fastidio a Napoli e Roma per Politano, ma si mette di mezzo pure tra azzurri e Inter per Verdi (leggi anche: Verdi-Napoli: ora si può. Si muove anche un altro club di A) e non è finita qui: vuole pure Chiesa. Considerando che Mario Mandzukic è in partenza, la Juve punta gli esterni di Bologna, Sassuolo e Fiorentina. C’è anche la possibilità di arrivare a Anthony Martial del Manchester United, ma la trattativa sembra slegata per adesso.

Politano costa trenta milioni di euro, i rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi e il giovane calciatore potrebbe viaggiare in direzione Torino anche grazie a qualche contropartita tecnica di livello, ancora da decidere. Verdi invece rappresenta più una mossa a sorpresa, perché il Napoli e le altre concorrenti sono molto avanti per l’ex rossonero. La Juve ci proverà e cercherà di rimontare, anche se non è l’obiettivo principale davanti. Potrebbe crescere l’hype per Chiesa: un nuovo affare alla Bernardeschi con la Fiorentina stuzzica i bianconeri, ma servono cinquanta milioni di euro, come minimo. La Juventus ha solo l’imbarazzo della scelta, senza dimenticare che Alvaro Morata del Chelsea è un altro obiettivo (vedi: Juventus, concorrenza del Borussia Dortmund per Morata: le ultime).