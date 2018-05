Il giocatore del Bologna è un obiettivo del Napoli. Pronta l’offerta da parte degli azzurri per Verdi ma c’è anche la Roma

Simone Verdi a gennaio ha detto no al Napoli e ha preferito completare la sua maturazione calcistica a Bologna. Il giocatore potrebbe lasciare il Dall’Ara al termine della stagione e sono tanti i club disposti a iniziare una trattativa con il Bologna per il numero 9 rossoblù. Anche il Napoli, nonostante il rifiuto, è sulle tracce del giocatore e secondo La Gazzetta dello Sport è disposto a mettere nuovamente sul piatto i 20 milioni di euro pronti per gennaio.

Aurelio De Laurentiis ribadirà alla dirigenza del Bologna l’offerta fatta già a gennaio, quando l’accordo era sembrato cosa fatta. Prima dell’affondo finale però il Napoli attende l’incontro con Maurizio Sarri. L’allenatore azzurro, grande estimatore di Verdi, dovrà decidere se restare o andare via e naturalmente, dalla decisione del tecnico, potrebbe dipendere anche il futuro dell’ex Eibar e Milan. Su Verdi però non c’è solo il Napoli. Anche la Roma cerca un giocatore con le sue caratteristiche per soddisfare le richieste di Eusebio Di Francesco. Il calciatore del Bologna ha anche alcune richieste dall’estero ma preferirebbe rimanere in Italia. Napoli e Roma sono pronte al duello.