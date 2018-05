Juventus, concorrenza del Borussia Dortmund per Morata: le ultime

Calciomercato Juventus, c’è Alvaro Morata nel mirino per la prossima stagione: l’attaccante spagnolo, in uscita dal Chelsea, è sul taccuino anche del Borussia Dortmund

Arrivato a Londra nell’estate 2017 per oltre 60 milioni di euro, Alvaro Morata potrebbe lasciare il Chelsea a giugno. L’avventura in Premier League dell’attaccante classe 1992 non è stata fin qui delle migliori: 11 reti e 6 assist in 31 presenze. E il suo futuro è tutto da scrivere: negli ultimi giorni è tornata di moda la Juventus (LEGGI ANCHE: Morata può tornare alla Juve: contatti avviati), club in cui l’ex Real Madrid ha militato dal 2014 al 2016.

Ma i bianconeri dovranno fare i conti con la folta concorrenza. Altri club inglesi sono sulle tracce di Morata in vista della prossima stagione, ma la principale avversaria risiede in Germania secondo la BILD: il quotidiano tedesco riporta infatti che il Borussia Dortmund è pronto a puntare tutto sullo spagnolo per l’attacco. La dirigenza del BVB ha già avviato i contatti con i Blues, con la speranza di strappare il centravanti a costi contenuti: i gialloneri sono alla ricerca di un top player dopo la partenza di Pierre-Emerick Aubameyang, ceduto all’Arsenal a gennaio, e il profilo dell’ex juventino fa gola.