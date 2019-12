Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese

Maurizio Sarri non si fida dell’Udinese di Luca Gotti e in conferenza stampa tiene alta la guardia della sua squadra.

«Non ho grandi idee sull’Udinese di Tudor, non l’ho mai studiato perché eravamo lontani dal giocarci. L’Udinese è pericolosa perché sa chiudersi e fare densità, ha due attaccanti che possono essere pericolosi anche in situazioni che apparentemente non lo sono»