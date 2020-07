Sarri: «Senza energie,5 partite in 12 giorni. Roma? Probabile under 23»

Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato il match della Sardegna Arena, perso 2-0 contro una squadra decisamente più in palla

Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato il match della Sardegna Arena, perso 2-0 contro una squadra decisamente più in palla.

SENZA ENERGIE- «Il dato dei goal subiti ci può preoccupare, la gara di stasera no. Venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, era una partita atipica. Poi se si parla di altro è chiaro che dobbiamo esser più solidi. Anche la Lega ci ha creato problemi, siamo l’unica squadra a giocare 5 partite in 12 giorni: vedremo se sarà il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare energie».