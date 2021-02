Sarri torna al Napoli? Il retroscena: «De Laurentiis lo ha chiamato»

Maurizio Sarri è stato contattato da Aurelio De Laurentiis per farlo tornare al Napoli: ecco il retroscena sulla chiamata

Aurelio De Laurentiis, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, avrebbe contattato Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro il Verona.

«De Laurentiis ha chiamato Sarri per farlo tornare a Napoli da subito. Era la sua unica grande priorità. Sarri, sorpreso per una telefonata che non si aspettava, gli ha detto che ora non vuole tornare. Non ha risolto con la Juve ma ADL ha fatto un tentativo concreto per telefono».