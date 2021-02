Sarri torna al Napoli? «Sono contrario, la prima volta è finita con un tradimento»

Il possibile ritorno al Napoli di Sarri stuzzica l’ambiente azzurro, ma c’è chi non sarebbe d’accordo

Gaetano Fedele, ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro ed ora procuratore di Caputo, ha parlato a Calcio Napoli 24 LIVE della possibilità di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Le sue parole.

«Sarei contro questa ipotesi, sono contro i ritorni perché non sono mai come i primi amori: quando terminano con dei tradimenti, è meglio finirla lì. Ricordo quello di Lippi dopo il Mondiale, e abbiamo visto com’è finita in Sudafrica».