Sassuolo, Berardi show: ora il derby di mercato con la Fiorentina

Berardi si sta confermando l’uomo in più del Sassuolo e domenica c’è la Fiorentina che lo segue da tempo

Domenica Berardi, anche con Dionisi in panchina, si sta confermando essere l’uomo in più, il leader del Sassuolo. Lo dimostrano i numeri di questa stagione, con otto gol e sette assist in 15 partite giocate in campionato. Dopo Di Francesco, Iachini, Bucchi e De Zerbi, anche l’allenatore ex Empoli non può fare a meno di lui.

E domenica prossima ci sarà la Fiorentina da affrontare, la squadra che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo segue da tempo. L’offerta presentato al Sassuolo è stata ritenuta troppo bassa dal club neroverde, che non ha certo bisogno di svendere i suoi campioni. Così Berardi mette la Viola nel mirino, per un derby di mercato infuocato.