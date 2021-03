Sassuolo, Boga: «Qui sto bene, l’addio al Chelsea la scelta migliore»

Jeremie Boga ha parlato della sua vita con la maglia del Sassuolo e dell’addio al Chelsea

Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, in una intervista ai microfoni di BBC Sport ha parlato della sua esperienza in neroverde e dell’addio al Chelsea.

SASSUOLO – «Qui sto bene. Fin dal primo momento tutti mi hanno fatto sentire a casa. Ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutto l’ambiente e il mio desiderio è solo quello di fare bene, per me e per la squadra che ha grandi obiettivi. Vi assicuro che è un club molto ambizioso».

ADDIO AL CHELSEA – «Essere di proprietà del Chelsea ed essere ceduto in prestito è stato frustrante, lo ammetto. Però a quel tempo i giovani non avevano grosse opportunità in quella squadra. Non voglio dare colpe al Chelsea. Forse avrei potuto avere prestiti più lunghi ma comunque ripeto, la scelta di dire addio al Chelsea per trasferirmi al Sassuolo è stata sicuramente la migliore».