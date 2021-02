Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Sassuolo-Bologna

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Sassuolo. Non ci sarà Andrea Poli, in permesso per la nascita della primogenita.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.