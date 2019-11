Sassuolo Bologna: Skorupski e le difficoltà a costruire dal basso

Il Bologna fatica a costruire in modo pulito, con Skorupski che calcia troppo sul lungo. I felsinei devono uscire meglio con la palla

Il Bologna si trova in un brutto momento dopo gli ultimi passi falsi. Nonostante i felsinei dispongano di tanta qualità tra le linee, non c’è una prima impostazione pulita. Il Bologna soffre molto chi viene a pressarla alta, non si riesce a servire bene i giocatori di qualità tra le linee.

Il pressing del Sassuolo ha messo molto in difficoltà i rossoblu, come si vede nella slide sopra. Il Bologna è stato costretto tante volte al lancio lungo tramite Skorupski.