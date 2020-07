Sassuolo, Caputo: «Squadra tosta come sempre, che prestazione»

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha commentato il pareggio per 3-3 contro la Juventus

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio per 3-3 di ieri contro la Juventus; partita in cui il bomber neroverde ha siglato anche un gol.

«Partita iniziata in salita, ho dato tutto per aiutare i compagni e far gol … con grande sacrificio abbiamo sfiorato i 3 punti! Orgoglioso di questa bellissima prestazione, contro una squadra sempre tosta da affrontare!».