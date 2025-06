Sassuolo, Carnevali non convinto dalla Serie A: «Lotta salvezza fra 7 o 8 squadre, bisognerebbe alzare il livello»

Sassuolo, Carnevali non convinto dalla Serie A. Le dichiarazioni del direttore generale rimbombano dopo la sconfitta dell’Italia

Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde in occasione del sorteggio dei calenadari di Serie A della stagione 2025-2026, avvenuta a Parma.

Dichiarazioni che però rimbombano soprattutto a seguito della sconfitta della Nazionale italiana in casa della Norvegia per 3-0 nella serata di ieri, che hanno scatenato le preoccupazioni nel mondo del calcio italiano, almeno quello di appassionati, tifosi e opinionisti, riguardo la possibile non qualificazione ai mondiali della formazione Azzurra allenata dal Ct Luciano Spalletti.

DICHIARAZIONI – «Ci aspetta una Serie A difficile e diversa rispetto a quella lasciata un anno fa. Ci saranno 7-8 squadre che lotteranno per non retrocedere e tre che inevitabilmente retrocederanno. In questo contesto dobbiamo essere bravi ad alzare il livello e prepararci nel miglior modo possibile. Giocare la prima giornata contro i Campioni d’Italia ci pone subito davanti una sfida difficile quanto affascinante, lavoreremo per farci trovare pronti».