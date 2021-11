Sassuolo, Carnevali: «Poco soddisfatti della classifica. Berardi? Arrivata proposta dalla Fiorentina»

L’a.d. del Sassuolo Carnevali ha parlato del momento della squadra neroverde

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del momento della squadra neroverde e delle voci di mercato su alcuni calciatori del club.

BEL GIOCO – «Credere nel bel gioco è la filosofia che stiamo portando avanti da tempo, nella scelta di giocatori e allenatori. A volte abbiamo subito tante reti, ma ne abbiamo anche fatte tante. Il calcio italiano sta cambiando, ora si gioca in maniera più offensiva».

NAZIONALE – «Mandare giocatori in Nazionale per una società come la nostra è un successo. I nostri son giocatori giovani, anche quest’anno abbiam fatto cessioni per far spazio ai ragazzi, spesso in Italia non valorizziamo i ragazzi nel modo giusto, va fatta una riflessione».

SCAMACCA E RASPADORI – «Scamacca e Raspadori stagione difficile? Ci son stati cambiamenti, è un momento in cui dobbiamo un po’ ricominciare, non posso dire che non stiano facendo bene, dobbiamo lasciarli maturare, se si parla sempre di loro non si fa il loro bene».

CLASSIFICA – «Soddisfatto di come giochiamo, non soddisfatto dei punti in classifica perché avremmo dovuto averne qualcuno in più per sfortuna e per nostri errori. Dobbiamo recuperare perché abbiamo ambizioni superiori».

BERARDI – «Berardi è il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio, la Fiorentina ci ha fatto una proposta ma assolutamente non ci interessa. Ci deve essere un’offerta importante».