Sassuolo, Carnevali prima della Juve: «Ecco come stanno i calciatori colpiti dalla pertosse. Berardi in Nazionale? Ci speravo ma conta solo una cosa»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro la Juventus

Tra le partite di stasera c’è Juventus Sassuolo. Intervenuto nel corso del prepartita, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha presentato così la sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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COME STANNO I GIOCATORI COLPITI DALLA PERTOSSE – «Adesso sono in fase di miglioramento. Il risultato degli ultimi 10 giorni si sta evolvendo nel modo migliore: per Grosso non è stato il massimo, ma fa parte del nostro lavoro e ci sarà spazio per chi ha giocato meno».

BATTERE UNA GRANDE SAREBBE LA CILIEGINA? – «Anche se non siamo riusciti a ottenere risultati contro squadre importanti, le abbiamo sempre messe in difficoltà. Speriamo che sia la volta buona, in queste partite la voglia di fare bene ce l’hai sempre. Abbiamo con noi un 2007, è la nostra politica ed è un po’ il bello del nostro mondo».

SE CI ASPETTAVAMO CHE BERARDI FOSSE STATO CONVOCATO IN NAZIONALE? – «Ci avevo sperato, Domenico sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo soltanto sperare che la Nazionale porti a casa un risultato, Berardi o no. Dobbiamo andare al Mondiale per forza».