Sassuolo, Carnevali su Scamacca: «Stasera incontrerò Paratici, ma non c’è solo la Juventus»

Giovanni Carnevali ha fatto il punto sulla situazione relativa a Gianluca Scamacca

Oggi previsto un incontro di mercato tra Juve e Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, intervenuto a Sportitalia, ha confermato le indiscrezioni. Ecco le sue parole.

SCAMACCA – «Scamacca è di nostra proprietà, è giovane. Pensavamo di mandarlo a giocare. È richiesto da più società, non c’è solo la Juve. Stasera incontreremo Paratici, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento. Scamacca ha tante possibilità di andare in altri club, anche stranieri, non solo la Juventus».